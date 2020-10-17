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AKP Sözcüsü Çelik: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur

"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar"

17 Ekim 2020 22:45

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar" dedi.

AK'li Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."

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