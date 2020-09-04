AKP Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz" dedi.

NTV yayınına katılan Çelik, "Türkiye’de olmadan Avrupa’nın güvenliği diye bir şey olmaz" diye konuştu. Çelik, "Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı. Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır. AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar euro meselesine indirgediler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin." düşüncesini dile getirdi.

Çelik, "Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır." diye konuştu.