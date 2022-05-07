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AKP Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir

07 Mayıs 2022 08:42

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin Türkiye’deki nüfusunun tartışıldığı gündeme ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

“Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir” diyen Çelik, “Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz” dedi.

Çelik, “Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir” diye yazdı.

 

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