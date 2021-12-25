AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanının bir açıklamasıyla ekonomide hedeflenen oyunlar tarumar oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanının bir açıklamasıyla ekonomide hedeflenen oyunların tarumar oldu. Geçmişte de bunu yaşadık. Üzerimize siyasi tuzak suikastlarla geldiler. Ancak sizler bu salonları doldurarak bu büyük siyasi iradeyi dimdik ayakta tutarak bu tuzakları bozdunuz. Onun için hiçbir şekilde ufkumuzu karartmaya gerek yok" dedi.

Çelik, "Bir dahaki seçimlerde milletimizin teveccühüyle Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağız. Cumhurbaşkanımıza saldıranları, AK Parti'yi hüsrana uğratmak isteyenleri bir kere daha hüsrana uğratacağız" sözlerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti kapsamında kente gelen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Gaziantep İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

"Vatandaşa siyasi şantaj yapılmaz"

Ömer Çelik, CHP ile muhalefet partilerine yüklendi. Gaziantep'i önümüzdeki seçimlere hazır olarak gördüğünü ifade eden Çelik, “Gaziantep'teki azim ve kararlılık bizim geleceğe yürürken gelecekteki ufuklarımızı karartmak isteyenlere karşı cevaptır” dedi.