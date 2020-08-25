AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız "Kozan’da tüm yaralar sarılacak" dedi, kısa sürede ağaçlandırma yapacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız 'Kozan’da tüm yaralar sarılacak' dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapacağız" dedi.

Pazar günü Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi kırsalında başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yangın bölgesine gitti.

Burada muhtarlarla görüşen Çelik, “Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız Kozan’da tüm yaralar sarılacak dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapılacak. Bakanlıklar tamamen sizin için çalışıyor. Bugün hasar tespit çalışmaları başladı. Tüm eksiklikler giderilecek. Şu anda elektrik risk olduğu için veremiyoruz. Ödenekler yarından itibaren vatandaşlara verilecek” dedi.

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