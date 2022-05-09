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AKP Sözcüsü Çelik, Basel'deki 23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

"Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir"

09 Mayıs 2022 17:18

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Festivali'ne yapılan saldırıyı kınadı. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir" ifadelerini kullandı. (İHA)

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