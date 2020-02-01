AKP Sözcüsü Çelik: Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından "Avrupa için anlamlı bir geleceğin daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmek" olacağını belirtti ve "Bunun anahtarının Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçtiğini" ifade etti.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır" ifadesini kullanan Çelik, "Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Brexit'in dün resmi olarak gerçekleşmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan AKP Sözcüsü, "İngiltere artık AB’den çıktı. Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor" diye yazdı.

"İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor" yorumunda bulunan Çelik, "AB, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündü, son zamanlarda buna “ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak” siyaseti eklendi. Her zaman Birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor" görüşünü sundu.

Kendisinin aşırı sağcı partileri "Avrupa'nın DEAŞ'ı" olarak nitelendirdiğini aktaran Çelik, "AB'nin aşırı sağ ile etkili bir mücadele veremediğini" ifade etti.