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AKP Sözcüsü Çelik: Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor

"Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır"

28 Temmuz 2020 20:15

"AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor" dedi.

A Haber televizyonunda konuşan Çelik "Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanının aldığı kararla şimdiki Cumhurbaşkanımızın aldığı karar arasındaki farka gönderme yaparak bir rejim tartışması kışkırtılmaya başladı. Devletimiz çeşitli zamanlarda farklı kararlar alabilir. Hepsi Türkiye'nin egemenlik yetkisi çerçevesinde kullanılmasıyla alınan kararlardır" diye konuştu.

"Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır"

"Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmenin provokasyon" olduğunu söyleyen Çelik "Hiç kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor" ifadelerini kullandı.

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