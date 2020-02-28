AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmıştır; NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyleyerek, "NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir" açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Çelik, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağolsun. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Bunları püskürttük. Bu saldırı Soçi Mutabakatına ve diğer mutabakatlara rağmen gerçekleşiyor. Şehitlerimiz için canımız yanıyor. Bu saldırıyı yapanlara da gereken cevap anında verilmiştir ve verilmeye devam edecektir.

Türkiye'nin yeni gelen mülteci baskısını taşıyamayacağını söylemiştik. Bu yapılan saldırılar neticesinde Türkiye'nin içindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyorlar. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz. Avrupa Birliği'nin yapacağı tek bir şey var, Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl destek vereceğidir. Bunun dışında hiçbir şey Türkiye için önem teşkil etmiyor.

Bu saldırıdan sonra rejim tüm unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Rejim unsurlar Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurdur. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir."

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