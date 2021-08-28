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AKP Sözcüsü Çelik: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın diye tabii ki Taliban'la görüşeceğiz

"Kadınlara dönük bazı uygulamalardan kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz"

28 Ağustos 2021 15:28

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Afganistan'daki rolüne ilişkin olarak, "Tabii ki Taliban ile görüşeceğiz. Ne için görüşeceğiz? Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın, Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye. Kadın haklarına saygı konusundaki mesajlarımızı söylüyoruz, kadınlara dönük bazı uygulamalardan kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bunların olmaması gerektiğini söylüyoruz" dedi. Çelik, Kabil Havalimanı'yla ilgili olarak da, "Teknik personeller konusunda, müzakereler çerçevesinde bahsettiğim gibi güvenlikleri öncelikli olmak üzere oradaki güçler bunu meşru kabul eder ve talepte bulunurlarsa Afganistan'ın dünyayla ilişkisi kesilmesin, Afgan halkı dünyaya entegre olmaya devam etsin, açık bir toplum haline gelme yolunda kanalları açık kalsın diye Türkiye bu desteği vermeye hazırdır" diye konuştu.
 
AKP'li Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinin Afganistan'dan Türkiye'ye döndüğünü hatırlatarak, "Afganistan'dan dönen kahraman askerlerimize hoş geldiniz diyoruz." ifadesini kullandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin, NATO misyonu, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde 20 yıldır Afganistan'da görev yaptığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Kahraman askerimiz NATO misyonu, BM anlaşmaları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde tam 20 yıldır orada görev icra ediyor. Oradaki halkın huzurunu, güvenliğini korumak için, kardeş halkların herhangi bir terör ya da iç savaşın kurbanı olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi hatırlıyorum; Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Afganistan'a gittiğimizde oradaki Türk birliklerinin komutanı, Kabil sokaklarında gezebilen tek askerin Türk askeri olduğunu, askerimizin göğsündeki yıldızı görenlerin ona kardeş gibi sarıldığını anlatmıştı. Türkiye Cumhuriyeti mazlum milletlerin kardeşi olarak çeşitli zor coğrafyalarda kahraman askerleriyle bu coğrafyaların acılarının dindirilmesi, huzura, refaha ve istikrara kavuşması için elinden gelen gayreti gösteriyor."
 
Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde ikili anlaşmalar neticesinde olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:
 
"Gelinen aşamada ortaya çıkan tablo içerisinde Afganistan dünyadan izole olmasın, Afganistan dünya ile kopmasın, çağdaş ve medeni dünyayla bağı devam etsin, ticari açıdan, siyasi açıdan bu kanallar açık olsun diye Türkiye kardeş Afgan halkına yardımcı olmak için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletme konusundaki süreci ciddi bir şekilde takip etti. Eğer Afganistan'da resmi makamlar ve fiili güçler buna rıza gösteriyorsa bu çerçevede bu misyonu yerine getirebileceğini Türkiye açık bir şekilde söyledi."

"Bu tamamen, baştan aşağı yalan"

Çelik, CHP sözcülerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile anlaşma yaptığını, bu çerçevede mültecileri kabul edeceğini ve bu misyona soyunduğunu söylediğini aktararak "Bu tamamen baştan aşağı yalan bir açıklamadır. Fakat öteden beri gördüğümüz şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin makamlarının, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Dışişleri Bakanlığının beyanları bunları hiç ilgilendirmiyor, bunun yerine ABD'nin ya da İngiltere'deki bir gazetenin beyanını esas kabul ediyorlar" diye konuştu.
 
Bütün diplomatik ve askeri seçenekler değerlendirildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da kalmasına ihtiyaç olmadığına karar verildiğini söyleyen Çelik, 'Yok işte Türkiye Cumhurbaşkanı başka devletlerle anlaştığı için bunu istiyor' şeklindeki tezin bu şekilde çöktüğünü" savundu.
 
Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:
 
"Burada problem şudur; Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı sürekli bir yalan söylemek, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ihtilafta Esed rejiminden yana olmak, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi gözetmek için Libya ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde BM'nin seçtiği hükümetten yana değil, Türkiye düşmanı Hafter'den yana olmak, aynı şekilde Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin yanında güçlü bir mücadele verirken (Türkiye Karabağ'a cihatçı gönderiyor) diyerek Türkiye'ye karşı yalan propaganda üretmek, en son Afganistan'da 'ABD ile Türkiye Cumhurbaşkanı böyle bir anlaşma yaptı' diyerek artık yalanın zirvesine varmak gibi bir süreci maalesef üzüntüyle izliyoruz."
 
Çelik, Türkiye'nin güçlü ve kapsamlı bir şekilde mülteci politikası yürütürken, muhalefetin ölümden kaçan insanlara kucak açılmasını istismar etmeye çalıştığını anlattı. "Kendi belediye başkanlarının ırkçılığına lafı geçmeyenler, kendi beyanlarıyla bizim fikir değiştirdiğimizi iddia ediyorlar" diyen Çelik, şöyle konuştu:
 
"Bizim fikrimizde, zikrimizde hiçbir değişiklik yok. Tarih boyunca olduğu gibi ölümden kaçan tüm mazlumlara Türkiye Cumhuriyeti kapısını açmıştır. Tarih boyunca bu böyle oldu, ecdadımız da böyle yaptı, biz de böyle yaptık. Ama bunun ötesinde birileri Türkiye'yi bir göçmen kampı, bir mülteci ambarı ve bir yol geçen hanı gibi görmek istiyorsa buna da asla müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Türkiye bütün dünyanın insanlık vicdanı adına ölümden kaçanları kucaklamak konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. O sebeple diyoruz ki Türkiye'nin daha fazla mülteci alacak kapasitesi kalmamıştır."

"CHP'li belediye başkanlarına söz geçiremeyenlerin AK Parti'ye vereceği ders yoktur"

Çelik, muhalefetin "Siz bunu para karşılığında yapıyorsunuz" söyleminde olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
 
"Bu kadar mazlumun, ölümden kaçanın korunmasının para karşılığı yapıldığını söylemek insanlık dışı bir yaklaşımdır ki Cumhurbaşkanı'mızın AB'nin mülteci anlaşması konusunda verdiği sözleri hiçbir şekilde tutmadığını defalarca beyan ettiğini de biliyoruz. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ölümden kaçan insanlara kucak açmak bu milletin asil değerleri çerçevesinde, ölümden kaçanları ölümden kurtarmak başka şeydir ama Türkiye'yi bir mülteci kampı gibi düşünenlerin, mülteci ambarı gibi görenlerin politikalarına karşı çıkmak da başka bir şeydir. 'Ben bunlara su vermem, ekmek vermem' diyen CHP'li belediye başkanlarına söz geçiremeyenlerin AK Parti'ye vereceği herhangi bir ders, herhangi bir söz yoktur. Cumhurbaşkanı'mız, dünyada mazlum milletlerin lehine Türkiye'nin gür sesini BM platformlarında da başka platformlarda da yükseltiyor."

"Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın, Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye Taliban'la görüşeceğiz"

Bir gazetecinin, Afganistan'da kapsayıcı hükümet oluşturulmasına yönelik mesajlarını sorması üzerine Çelik, "Orada tabii ki demokratik seçim gözükmüyor. Fiili güç olan Taliban'ın açıkladığı şudur, bir konsey kurulacak ve bu konsey bakanlar kurulunu tespit edecek. Bizim burada arzumuz, orada çok sayıda etnik ve siyasi grup var. Biz, Afganistan'ı çok iyi biliyoruz, çok sayıda dini grup var. Bütün bunların kendileri için meşru gördüğü temsilcilerinin olduğu bir model istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine, şöyle konuştu:

"Burada birbirleriyle çatışan DEAŞ terör örgütünün kolları var. Birbirleriyle çatışan yerel birtakım terör örgütleri, çok sayıda yapılar var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından hem meşru görülen yapılarla hem de fiili güçlerle görüşüyoruz. Tabii ki Taliban ile görüşeceğiz. Ne için görüşeceğiz? Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın, Afgan halkı geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamasın diye. Kadın haklarına saygı konusundaki mesajlarımızı söylüyoruz, kadınlara dönük bazı uygulamalardan kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bunların olmaması gerektiğini söylüyoruz. Temel hak ve hürriyetler konusunda hassas ve dikkatli olunması, bundan geriye gidilmemesi gerektiğini, Afganistan'ın geçmişte yaşadığı acıların yaşanmaması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin ortaya koyduğu yaklaşım, Afganistan halkının meşru kabul edeceği bir hükümet modelinin çıkmasıdır."

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Çelik, bir gazetecinin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yapılan müzakereler çerçevesinde Taliban tarafından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın askeri güvenliğinin sağlanması için değil, teknik olarak işletilmesi için Türkiye'den yardım talebi var. Makamlarımız, Büyükelçiliğimiz bunu değerlendiriyorlar. İki husus var; birisi havalimanının profesyonel olarak işletilmesi, diğeri ise askeri güvenliğinin sağlanması. Askeri güvenliğinin sağlanması konusundaki seçeneği biz devre dışı bıraktık ve kahraman askerlerimiz 20 yıllık bir misyonun ardından Türkiye'ye döndüler. Teknik personeller konusunda, müzakereler çerçevesinde bahsettiğim gibi güvenlikleri öncelikli olmak üzere oradaki güçler bunu meşru kabul eder ve talepte bulunurlarsa Afganistan'ın dünyayla ilişkisi kesilmesin, Afgan halkı dünyaya entegre olmaya devam etsin, açık bir toplum haline gelme yolunda kanalları açık kalsın diye Türkiye bu desteği vermeye hazırdır. Tabii ki personelimizin güvenliği öncelikli olmak üzere, diplomatik açıdan, güvenlik açısından ve diğer açılardan uygun bir tablonun ortaya çıkması halinde."

 "Yıl sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, orman yangınlarından ve selden etkilenen bölgeleri "afet bölgesi" ilan ettiğini anımsatarak kararın yaraların sarılması konusunda çok hızlı bir mekanizmanın ortaya çıkması anlamına geldiğini aktardı.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerin imara açılacağı iddialarının sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey söz konusu değil. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma konusunda, medeniyetimizin yeşil medeniyet olduğunu Cumhurbaşkanı'mız sık sık ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız, MKYK toplantısındaki değerlendirmesinde, Anayasanın 169. Maddesi'nin ön gördüğü şekilde orman alanlarının korunması konusunda son derece hassas ve dikkatli olunacağını bir kere daha ifade etti. İl başkanlarımızla yaptığı teşkilat içi değerlendirmede de bunu sıkı şekilde takip etmeleri konusunda talimat verdi." (AA)

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