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AKP Sözcüsü Çelik: AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli

11 Ağustos 2020 13:37

AKP Sözcüsü Çelik, Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmasını eleştirerek, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir" dedi.

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