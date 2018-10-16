AKP Sözcüsü açıkladı: ODTÜ'lü öğrenciler hakkındaki 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası geri çekilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ODTÜ’deki mezuniyet töreninde 13 yıl önce Penguen dergisinin kapağından yayınlanan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü pankart olarak açan öğrenciler hakkında açılan davanın geri çekileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmenin bu akşam saatlerinde gerçekleştiği ve 45 dakika sürdüğü öğrenildi.

Erdoğan’ın öğrencilerle görüşmesinin ardından bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Çelik, öğrencilerin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın geri çekileceğini duyurdu. Çelik, “ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ODTÜ’de 6 Temmuz'da gerçekleşen diploma töreninde 13 yıl önce Penguen dergisinin kapağında yayınlanan ve o dönem açılan davada karikatürist hakkında beraat kararı verilen ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci ve pankartı aracıyla tören alanına getiren dördüncü öğrenci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



ODTÜ’nün mezuniyet töreninde pankartı taşıyan ve pankartı tören alanına götürmeye yardım eden 4 öğrenci ile pankartı bastığı belirlenen bir kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4’er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Yaklaşık bir ay tutuklu kalan öğrenciler avukatlarının itiraz üzerine 11 Ağustos 2018’de serbest bırakılmıştı.