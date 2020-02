AKP Sözcüsü: AA'nın hedefe konması kabul edilebilir değil, meşruiyetini sorgulamak birliğimize zarar verir

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemi hayırlı olsun" dedi. Sonuçların hiçbir şüpheye mahal verilmeden açıklandığını kaydeden Ünal, "Diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur" ifadesini kullandı.

Ünal, sonuçların kesinleşmesinin ardından AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti merkezine gelerek balkon konuşması yapacağını söyledi. Ankara'da gazetecilere konuşan Ünal'ın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Yeni yönetim sistemimiz hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti seçim güvenliği ve seçim sistemi konusunda Avrupa ve dünya ülkeleri içinde en iyilerinden birine sahiptir. Bu ülkenin seçimleri ve milletimizin seçimlere gösterdiği ilgi ve tabii ki bir demokrasi kültürünün sonucu olarak önümüzde.

Sonuçlarında hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor. 600 bin sandıkta görevlilerinin olduğunu söyledi CHP'liler. Her sandığın başında her partinin müşahidi ve siyasi partilerin temsilcileri var. Islak imzalı tutanaklar bütün partilerin ellerinde var. An itibarıyla bütün siyasi partiler sonuçları beraber takip ediyor.

Türkiye bir hukuk devletidir. Kurumların meşruiyetini sorgulamak ve itibarsızlaştırma her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verir. Özellikle bazı kurumlarımızın bizzat hedef alınarak tehdit edilmesi ve bu kurumların görevlilerinin herhangi bir şekilde cevap hakkının olmadığı bilinerek tehdit edilmeleri ve bu tehditlerin sonuçları olarak kendi tabanlarının tahribiyle ortaya çıkacak ağır sonuçlar, siyasilerin ve adayların sorumluluğudur. Bu unutulmamalıdır.

"Şaibe ve itibarsızlaştırma, ülkemiz için son derece ağır sonuçlar doğurabilir"

AK Parti hükümeti iktidar olmanın sorumluluğuyla davranmakta ve dolayısıyla kullanılan tüm oylar AK Parti hükümetinin teminatı altındadır. Diğer partiler için kullanılan oylar da bizim korumamız altındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet iradesinin sandığa adil bir şekilde tecelli etmesinin takipçisiyiz. Uyarıyorum, seçimlere dönük oluşturulan bu şaibe ve itibarsızlaştırmanın sonuçları ülkemiz için son derece ağır sonuçlar doğurabilir. Herkesi siyasi sorumluluğa devam ediyorum. Milli ajansımızın, Anadolu Ajansı'nın tehdit edilmesi doğru değil arkadaşlar. AA, ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor. Bu herkesin gözü önünde oluyor. Şaibe söz konusu değilken, YSK gibi, AA gibi devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilemez. Seçimlerin sonuçlarını hep birlikte takip ediyoruz. Milletin iradesi, her siyasi partinin kabulüdür.

"AA, YSK mensuplarının saldırıya uğraması durumunda siyasiler sonuçlarını üstlenecek mi?"

"AA üzerinden, YSK üzerinden oluşturulan ağır tahrik, iftira, manipülasyon kabul edilebilir gibi değildir. Bu kurumların mensuplarının saldırıya uğraması durumunda bu siyasiler sonuçlarını üstlenecekler mi? Bunun sorumluluğu, bu iftirayı yayan siyasilere aittir.

"Cumhurbaşkanımız genel merkeze gelecek. Sonuçlar açıklanana ve netleşene kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda zaten sandıkların başında, bütün siyasi partilerin temsilcileri, müşahitler, ıslak imzalı tutanakları genel merkezle paylaşıyorlar. Her birimiz, seçim koordinasyon merkezlerimizden takip ediyoruz. Bu sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır.

Sonuçların açıklanmasının ardından genel başkanımız, cumhurbaşkanımız genel merkeze gelip balkon konuşmasını yapacaktır."