"AKP, Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapacak, Yargıtay'ın yetkisi sınırlanacak"

Kulislerde AKP'nin uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler Yasası’nda da değişiklik yapmayı planlayanladığı, siyasi partilerin mali ve cumhuriyetin temel ilkelerine uyup uymadığına ilişkin denetimi dışında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilişkilendirilmesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

Geliştirilen modele göre, siyasi partilerin kongreleri ve parti üyeliklikleri gibi kayıtları YSK tarafından tutulacak. YSK’nin teşkilat yasasını çıkaran AKP, uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler Yasası’nda da değişiklik yapılmasını planlıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

YSK’nin hem personel hem de kurumsal yapı olarak güçlendirildiğini düşünen AKP yönetimi, siyasi partilerin sicillerinin tutulduğu tek organ olan Yargıtay’ın bu konudaki bazı yetkilerinin YSK’ye verilmesi üzerinde duruyor. Siyasi Partiler Yasası’nın ‘siyasi parti sicili’ başlıklı 10. maddesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca her siyasi parti için bir sicil dosyası tutulması öngörülüyor. Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili bir alt komisyon oluşturan AKP yönetimi, partilerin kongrelerinin ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde yapıldığını, ancak sicil dosyalarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutulduğuna dikkat çekerek, “Bu kadar bürokrasiye gerek yok. Zaten YSK denetiminde yapılan birçok iş ve işlem için siyasi partilerin sicil dosyaları YSK tarafından da tutulabilir” görüşünü dile getiriyor.