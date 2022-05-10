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AKP Sivas İl Başkanlığı, cinsel içerikler paylaşan hesapları takibe aldı

İl Başkanlığı, "Olayla ilgili kişilerin ceza almaları için hukuki alanda konuyu takip edeceğiz" açıklaması yaptı

10 Mayıs 2022 09:13

AKP Sivas İl Başkanlığı'na ait olan Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşımlar yapan iki sayfayı takibe aldı. Gelen tepkiler üzerine iki hesap takipten çıkartılırken il başkanlığından açıklama geldi.

AKP Sivas İl Başkanlığı'nın takibe aldığı cinsel içerikli paylaşım yapan hesaplar sosyal medyana tartışmalara neden oldu.İl Başkanlığına ait resmi twitter hesabından cinsel içerikli videolar yayınlayan hesapları takip ettiği görüldü.

Yanlışın fark edilmesinin ardından tartışmalara sebep olan iki hesap takipten çıkartıldı.

Olayın yankıları sürerken AK Parti Sivas İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti· Sivas İl Başkanlığımızın resmi twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü kriminal şubeye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli· cezayı almaları için hukuki· alanda konunun takipçisi olacağız."

 

akpakp sivas
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