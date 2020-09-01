AKP Şırnak’ta 5 ilçenin gençlik kolu başkanlığı için sosyal medyadan ilan açtı

AKP Şırnak İl Başkanlığı 8 Eylül’de 6. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongre hazırlıkları sürerken il başkanlığı, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil, Güçlükonak ilçeleri için başkanlık müracaatı duyurusu yaptı.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, sosyal medya hesabından yayınlanan ilanla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil, Güçlükonak İlçe Gençlik Kolları Başkanlıkları için müracaatlarımız başlamıştır. Müracaat yeri, Şırnak İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlıkları”

AKP Şırnak İl Başkanlığı sayfasında yapılan bu duyuru sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Yapılan yorumlarda “Sigorta asgariden mi yatıyor?”, “Maaş, sigorta, ulaşım ve yemek varsa geleyim”, “Başvuru şartları nedir?” gibi sorular yöneltildi.

Diyarbakır’da da ilçe başkanlığı için ilan açılmıştı

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı da geçen haftalarda AKP’li 12 ilçe başkanının istifası sonrası sosyal medya hesabından Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçesine başkan aradığını duyurmuş, adaylardan fotoğraflı özgeçmiş istemişti.