AKP seçmeni de karşı: Halkın yüzde 64'ü, okulların 31 Ağustos'ta açılmasını güvenli bulmuyor

MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, katılımcılar yüzde 64'ü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gölgesinde 31 Ağustos'ta okulların açılacak olmasını güvenli bulmuyor. Ankete katılan ve 2018 seçimlerinde AKP'ye oy veren katılımcıların yarsınından fazlası da söz konusu kararı güvenli bulmadıklarını belirtti.

MetroPOLL Araştırma, Koronavirüs pandemisi sürerken, 31 Ağustos'ta okulların açılmasının planlanmasının güvenilirliğine ilişkin bir anket yaptı.

Katılımcılara, "Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos'tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 64'ü, "Hayır" yanıtını verirken, yüzde 26,5'i ise "Evet" yanıtını verdi.

Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 53'ü de kararı güvenli bulmadıklarını söylerken, yüzde 37,1'i güvenli bulduklarını belirtti.