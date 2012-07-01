AKP: Seçimler öne alınabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, CHP'nin, 2014 yerel seçimleriyle ilgili 'Mart'ta seçim mi olur' açıklamalarına değindi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 2014 yerel seçimlerinin öne alınabileceğini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Kocaeli'de düzenlenen ''2. Bölge Yerel Yönetimler Toplantısı''nda konuşan Tanrıverdi, seçimlerle ilgili CHP'den gelen 'Mart'ta seçim mi olur' açıklamalarını hatırlattı.

Tanrıverdi, "İstenen bu ise yetkili organlarımızda bunu değerlendirir, TBMM'de bir anayasa değişikliğiyle seçimler öne alınabilir'' dedi.

2014 yerel seçimlerinin Türkiye açısından önemli olduğuna işaret ederek, bu seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı'nı halkın seçeceğini hatırlattı.

Tanrıverdi, ''Halkımızın seçeceği Cumhurbaşkanı'nın seçimine katkı vermemiz gerekiyor'' dedi.

Bu seçimlerin ardından 2015 yılında genel seçimlerin yapılacağını belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

''Gerçi biz, seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir parti olarak her zaman seçime hazırız. Kimi zaman ana muhalefet partisinin milletvekillerinden ya da temsilcilerinden 'Mart'ta seçim mi olur'. Özellikle 2009 yerel seçimlerinde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin kış şartlarında dağa çarpıp vefat etmesiyle o zaman herkes 'Bu kış günlerinde seçim mi olur, sonbahara alınmalıdır' diyordu.

AK Parti iktidarının döneminde seçimler her defasında zamanında yapılmıştır ve Türkiye'de böyle bir alışkanlık kazandırılmıştır. Dolayısıyla biz, süresinde yapılmasını isteriz. Ana muhalefet ve muhalefet partilerinin düşüncesi 'kış şartlarında değil de sonbaharda seçim yapılsın' ise o zaman yetkili organlarımızda bunu değerlendirir, TBMM'de bir anayasa değişikliğiyle seçimler öne alınabilir.''