AKP, Seçim Yasası'nı değiştirmek için düğmeye bastı

Arzu Yıldız\Ankara

AKP, 2015 genel seçimleri öncesi Haziran ayının ikinci haftasına kadar Seçim Yasası'nı değiştirmek için çalışmalara başladı.

AKP, 2015’de yapılacak genel seçimler öncesi seçim yasasını değiştirmek için harekete geçti. Anayasa'da yer alan "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" hükmü gereği AKP'lilerle yapılan toplantıda 2015 genel seçimlerinde uygulanması planlanan değişikliğin en geç bu yıl Haziran ayında tamamlanması planlandı. Alınan bilgiye göre, yapılması planlanan yasa değişikliğinde son dönemlerde sıkça gündeme gelen “daraltılmış bölge” sistemi hayata geçirilecek, hazırlıklarına başlanılan yasada, Türkiye genelince 110 seçim bölgesi oluşturulacak ve küçük iller büyük illerle birleştirilmesi gündeme gelecek. Her seçim bölgesinde 6 milletvekilinden oluşması da hazırlıklar arasında yer alıyor.