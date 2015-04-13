AKP seçim mitinglerini 25 Nisan'da başlatacak

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri dolayısıyla düzenlenecek miting serisini 25 Nisan'da, Erzurum'da başlatacak. AKP'nin ikinci mitingi de yine aynı gün Sivas'ta gerçekleştirilecek. AKP'nin seçim kampanyası da milletvekili aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

AKP'nin ilk seçim mitinginin Hakkari'de yapılacağı duyurulmuştu ancak AKP yetkilileri, Hakkari mitinginin yapımı devam eden havalimanının açılış gününe denk getirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.