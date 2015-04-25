Davutoğlu: Papa önce engizisyon mahkemelerine baksın

Papa Francis'in 1915 Ermeni katliamına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasını eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Papa Endülüs'teki engizisyonların, katledilen Müslümanların, Yahudilerin hesabını versin" dedi.

Davutoğlu, "Başkentlerinde oturup Türkiye aleyhinde karar açıklayanlar, Kafkasya'dan tehcire, soykırıma maruz kalarak, kaçıp Anadolu'ya gelmek zorunda kalan Abazaların, Çerkezlerin, Çeçenlerin, Ahıskalıların, Gürcülerin hesabını versin. Biz her zaman söyledik tarihimizle yüzleşiriz kim konuşmak isterse konuşuruz bizimle konuşmak isteyen göz hizasından konuşacak bize tepeden bakana kibirle bakana biz onurla bakarız baş veririz baş eğmeyiz. Suriye'de milyonlarca insanı katledip göç etmesine neden olanlar hesabını versin. Bu milletin şiarı merhamettir" diye konuştu.

AKP seçim mitingi maratonuna Erzurum'dan başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Erzurum'da halka seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu kalabalığın en arkasında duran büyük bir heyecanla bizi karşılayan Erzurum bismillahı sizle dedik kar olabilir dedik Erzurum'un şanı kardır. Erzurum bizi yanıltmadı Allah Erzurum'dan razı olsun.

7 Haziran'a kadar 70 vilayette miting ve kampanya yapacağız bu kampanyaların tam bir barış içinde olmasını diliyorum Allah vatan, millet ve demokrasimizi korusun. Bu hafta içinde üç hayrı birlikte yaşadık Regaip Kandili ile üç aylara girdik ikinci hayır TBMM'nin 95. kuruluş yılıydı eğer biz bugün buradaysak Erzurum Kongresi'nin o azizi insanları sayesinde buradayız. Üçüncüsü dün 105 ülkenin temsilcisi ile Çanakkale'de barış mesajı verdik biz Türkler savaş meydanında mertçe savaşır, anlaştıklarımızla barışmasını da biliriz.

Şimdi şerlere gelelim biz savaştığımız milletleri Çanakkale'de ağırlarken birileride değişik yerlerde milletimize hakaret etmeye kalktı. Erzurumlular soruyorum bu milletin izzetini korumaya var mısın?

İster Papa ister başkentlerinde tuzak kuranlara Erzurum meydanından haykırmaya var mısın? Biz tarihimizle, ecdadımızla gurur duyduk, gurur duyuyoruz. Papa Endülüs'teki engizisyonların, katledilen Müslümanların, Yahudilerin hesabını versin. Başkentlerinde oturup Türkiye aleyhinde karar açıklayanlar, Kafkasya'dan tehcire, soykırıma maruz kalarak, kaçıp Anadolu'ya gelmek zorunda kalan Abazaların, Çerkezlerin, Çeçenlerin, Ahıskalıların, Gürcülerin hesabını versin. Biz her zaman söyledik tarihimizle yüzleşiriz kim konuşmak isterse konuşuruz bizimle konuşmak isteyen göz hizasından konuşacak bize tepeden bakana kibirle bakana biz onurla bakarız baş veririz baş eğmeyiz. Suriye'de milyonlarca insanı katledip göç etmesine neden olanlar hesabını versin. Bu milletin şiarı merhamettir.

7 Haziran'da yeni bir destan yazmaya var mısın Erzurum? En az yüzde 75 demeye var mısın?

Şerler def ola dedik ya bu şerleri def etmek için güçlü olmak lazım 12 yıl içinde nereden nereye geldik bir bakalım. 2002'de Türkiye'de görünüşte hükümetler vardı ama IMF yönetiyordu. Hani yazar kasa kırılan günleri. Hastanelerde Kılıçdaroğlu'nun SSK'sında saatlerce beklenilen günleri. Artık Türkiye'ye IMF geliyor mu? Hastanelerde istediğiniz tedaviyi alabiliyor musunuz? Kılıçdaroğlu bunu anlamaz. Erzurumlu sana oy vermez kime oy vereceğini bilir. 2002'de 70 sente muhtaç bir Türkiye vardı şimdi ise dünyada mazlumlara en fazla yardım elini uzatan bir Türkiye var.

Üç partinin iktidarında sorun bakalım Türkiye'nin tankları Türkiye'de modernize edilemiyordu İsrail'e gönderiliyordu tankını başka ülkeye gönderen bir ülke şerleri def edebilir mi?

Ne yaptılar diyor Kılıçdaroğlu buraya gelmeye cesaret edemez ama gelirse elinden tutun şu duble yolları ona bir gösterin. 521 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hiç Anadolu'ya çıkmıyor musun? Bu yolları AK Parti yaptı onlar konuşur AK Parti yapar. Bir kardeşimiz elinden tutup Ovit Tuneli'ne getirin sonrada deyinki bunu AK Parti yaptı senin gibi palavra atmaz AK Parti yapar.