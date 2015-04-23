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AKP seçim lokaline alacak verecek saldırısı; bir kişi hayatını kaybetti

Saldırıda AKP eski milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun oğlu Abit Nasıroğlu kurtarılamadı

23 Nisan 2015 19:01

Batman'da AKP seçim lokaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda AKP eski milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun oğlu Abit Nasıroğlu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırının alacak-verecek meselesinden çıktığı öne sürülüyor.

Batman il merkezi Diyarbakır Caddesi üzerinde kurulan seçim lokaline, öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan Ak Parti eski milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun oğlu Abit Nasıroğlu, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

 

Borç meselesi iddiası

 

Yaralanan diğer kişinin tedavisi devam ediyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, delil araştırması yaptı. Ölen Nasıroğlu'nun yakınları, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin önüne gelerek Kürtçe ağıtlar yaktı. Saldırının alacak-verecek meselesinden çıktığı öne sürülüyor.

 

 

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