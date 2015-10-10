AKP seçim çalışmalarına üç gün ara verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da meydana gelen saldırıyı “seçim sürecine suikast” olarak niteledi. Çelik, parti olarak seçim çalışmalarını üç gün askıya aldıklarını ve müzikli çalışmalar yapılmasını yasakladıklarını açıkladı. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Açık bir biçimde terör saldırısı, Türkiye’nin toplumsal dinamiklerine bir saldırı. Siyaset alanında kaos çıkarmak istiyor. Seçim sürecine suikast. Soğukkanlılığımızı bırakmamalıyız. Giden canlar bizim canlarımız. İçimiz yanıyor. Bu acı çok büyük bir acı. Hiçbir zaman unutmayacağımız bir acı. Daha büyük acılar yaşamamak, daha büyük sıkıntılara mahal vermemek için. Çok vahşice bir saldırı. Toplumsal bir travma yaratıp kaos çıkarmak istiyorlar. Türkiye’yi körleştirmek, sağırlaştırmak, içe kapatmak isteyenler...

Canlı bombadan söz edenler var. Somut bulgulara ulaşmadan açıklama yapmamak gerekir. Sağlık Bakanlığı birimlerine yardımcı olmak gerekir. Biz parti olarak üç gün çalışmalarımızı askıya aldık. Müzikli çalışmalar yapılmasını yasakladık.

Sayın Başbakan krizi bizzat yönetiyor. Üç günlük seçim çalışmalarını iptal etti. Bunu hemen bir suçlamaya dönüştürmek doğru değil.