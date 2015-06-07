AKP Şanlıurfa'da sandık iptali istedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da HDP'ye toplu oy kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Seçimin bu sandıklarda iptaline ilişkin talebimiz oldu" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Nebati, "İlçeye bağlı Büyükmutlu Mahallesi'nde Ömer M. isimli şahıs, sosyal paylaşım sitesinde HDP'ye toplu oy kullandığına ilişkin görüntü paylaşmış. Sosyal medyada konu tartışılmaya başlandıktan sonra şahıs paylaşımını hesabından kaldırmıştır. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması hem de seçimlere sandıklara iradenin yansıması için girişimlerde bulunduk. Şahsın aranması yapılıyor, gözaltı kararı verildi ancak şahıs kayıp. Bu okulda ilçe seçim kurulunun da gerekli çalışmaları yapması için uğraşıyoruz. Seçimin bu sandıklarda iptaline ilişkin talebimiz oldu.Viranşehir Seçim Kurulu ve Cumhuriyet Savcılığının gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'den açıklama beklediklerini sözlerine ekleyen nebati, güvenlik güçlerinin, söz konusu kişinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, "Birkaç saat önce sosyal medyada fotoğraf çekilmiş, herhalde kişi yakalandı. Başkalarının yerine ha bire mühür basıyor. Bu ahlaksızlıktır, çünkü başkalarının oyunu çalmaktır, bu hırsızlıktır. Burada kul hakkı vardır. Sadece bu dünyada değil öbür dünyada da hesap sorulur. Çünkü başkasının hakkını gasp ediyor. Milletin reyine ipotek koyuyor. Özellikle ricam bu konuda milletimizin hassas davranması lazım. Herkesin milletin oyuna saygı göstermesi gerekir. Seçimlerin Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.