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AKP Şanlıurfa adaylığında işler karıştı: Fakıbaba'ya karşı Vali Güvenç aday adayı oldu

AKP'de Şanlıurfa adaylığı karıştı. Kesin aday olur gözüyle bakılan Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç rakip oldu

30 Kasım 2013 16:06

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, AKP'den  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için görevinden istifa etti. Güvenç, 2011 yılı Eylül ayından bu yana Şanlıurfa Valiliği görevinde bulunuyordu.

Bir süredir AKP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstericiği konuşulan Vali Celalettin Güvenç, dün Ankara'ya giderek, İçişleri Bakanlığı'na istifasını sundu. Pazartesi günü Ak Parti Genel Merkezi'ne gidip adaylık müracaatında bulunacağını söyleyen Celalettin Güvenç, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Şanlıurfa Valiliği görevinden istifa ettim. Pazartesi günü adaylık müracaatını yapacağım" dedi.

Celalettin Güvenç'i, salı günü TBMM'de AKP grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan etmesi bekleniyor.

Aynı zamanda AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in ağabeyi olan Celalettin Güvenç, 2004 yılından itibaren Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa'da valilik yapıyordu.

Celalettin Güvenç’in istifası üzerine Şanlıurfa Valiliği’ne Vali Yardımcısı Ramazan Seçilmiş vekalet edecek.

 

Fakıbaba ve ‘Ceket' tartışması

 

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılı yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuş ve seçimi kazanmıştı.

Seçim kampanyasında Şanlıurfa’ya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Ak Parti treninden inen bir daha binemez" demiş, ardından da milletvekilleri "Ak Parti ceket koysa kazanır" iddiasında bulunmuştu.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ocak 2013'te Meclis'te Ak Parti Grup toplantısında alkışlarla partiye katılmış ve Erdoğan da kendisine parti rozetini takmıştı.

 

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