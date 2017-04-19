AKP, sandık sonuçlarında tartışmayı büyütmemek için açıldığı gün Meclis’i tatile soktu

AKP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) "mühürsüz oyların da geçerli sayılması" yönündeki aldığı karara artan tepkinin önüne geçmek için Meclis’i açtığı gün tatile soktu.

Genel Kurul’da AKP’nin 23 Nisan 2017 gününe kadar çalışmalara ara vermesini öngören önerisi kabul edildi. Referandumdan çıkan milletvekillerinin dinlenmesi ve Meclis’in tadilatını tamamlaması için verilen bu karar muhalefet tarafından "YSK önlemi" olarak değerlendirildi.

AKP’de ‘huzur’ kalmadı

Bir aylık aradan sonra ilk toplanan Meclis’te 4 siyasi partinin grup toplantıları yapıldı. Sandıktan çıkan 'evet' oylarına rağmen AKP’li milletvekilleri durgun halleriyle dikkatleri çekti ve grubun bir ‘zafer’ havası olmadığı görüldü.

İstanbul ve Ankara’da referandum sonucunda 'hayır' çıkması, AKP’li vekiller üzerinde moralleri bozacak biçimde etkili olduğu kulis sohbetlerinde ortaya çıktı.

Kabine değişikliği beklentisi

AKP’de Meclis’in vereceği tatil arasında neler olabileceği konusunda bir merak var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti üyeliği, kabinede yapılacak değişiklik ve kongre takvimi gibi konuların belirleneceği ifade ediliyor.

Uyum yasaları için önümüzdeki süreçte Meclis’in geceli gündüzlü çalışacağına dikkat çekiliyor. Ancak, AKP için de Avrupa Birliği’nden (AB) giderek uzaklaşılmasına karşı çıkan bir grup da var.

CHP: Parti içi tartışma erteleniyor gibi

CHP kanadında ise, YSK’yA sandık sonuçlarının açıklandığı andan itibaren "O gece eylem yapılmalıydı" diyen sesler dikkat çekiyor.

CHP’de parti içi bir tartışmanın hemen açılmak istenmediği ve bir süre kenarda bekletileceğine ilişkin görüşler de var.

MHP'de muhalif beklentisi

MHP, evet oylarındaki başarıyı kendisine bağlıyor. Partide, muhalifler Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’ın alacağı tutuma göre bir taktik izleneceği ifade ediliyor.