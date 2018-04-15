AKP: Saldırı Suriye'ye değil, rejime yönelikti; bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Söz konusu harekâtın Suriye'yi değil, Esad rejimini hedef aldığını belirten Ünal, koalisyon güçlerinin konuyla ilgili olarak kendileriyle de bilgi paylaşımında bulunduğunu ifade etti.

CNN TÜRK'te yayınlanan "Hafta Sonu" programında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak bölgede her hangi bir şey olduğunda Türkiye, 'bunun çözüme katkısı nedir' sorusunu soruyor. Çünkü biz öncelikle bir an önce, çözüm barış ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor; bu saldırı Suriye'ye karşı yapılmış değil, rejiime dönük bir saldırıdır.

"Kimyasal saldırıyla ilgili tespit edilen noktaların vurulmasıyla ilgili bir saldırı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da altı çizilerek ifade ettik. Rejimin daha önce defalarca kullandığı kimyasal silaha dönük uluslararası toplumun, NATO'nun da zaten desteğini Genel Sekreter açıkladı; kimyasal silahlara dönük yaptırım şeklinde bu saldırıyı görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu saldırının da çözüme katkısı ne olur ve Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın kullanılması için de bir uyarı olarak görüyoruz. Şunun da ayırdına varılması gerekiyor, nihayetinde masum insanların öldürülmesinin kimyasal silahla ya da konvansiyonel silahla yapılmasını da bir ayrım olarak görmek yanlış. İnsanların ölüm biçimi üzerinden bir tepki göstermek değil, masum insanların öldürülmesine dönük tepkisini Türkiye her zaman koydu. Uluslararası toplumun hassasiyeti konusunda da diplomatik çalışmalarını yürütürüyor Türkiye."

"Bizimle bilgi paylaşıldı"

"Zamanı dışında zaten son bir haftadır Doğu Guta'da Duma bölgesinde kimyasal silah kullanımından sonra böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem de Amerika'nın açıklamalarında görülüyordu. Bizimle de bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu."