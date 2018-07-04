AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, TBMM'ye Lamborghini ile gitti

ÖTV zamlarına gelen eleştirilerileri, "Kalkıp da Porsche kullanacağına, Fiat kullan, Volkswagen kullan. Biraz daha düşür harcamayı" diye savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bizzat arayarak vekil adaylığını haber verdiği dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'ye parti Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

Beyaz renk Lamborghini Aventador S model aracı 2017 Kasım ayında satın alan Sofuoğlu, 4 milyon lira ödeme yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında AKP 'nin 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında, ÖTV zamlarına ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu. Zamları, "Sigara içme, Porsche yerine Fiat'a bin" diye savunun Erdoğan şunları söylemişti:

"Ayıptır ya ayıp. Milletin temsilcisini milleti ile nasıl ayırıyor. Bunun oyunlarını oynuyorlar. Sigarayı içmezsin olur biter. Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına gel Fiat kullan ne olacak Volkswagen kullan ne olacak. Ülkenin cari açık sorunu var. Rahmetli Özal’ın kemer sıkma dediği olay işi sıkı tutmazsak Yunanistan’ın durumuna mı düşelim. Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım."

Kenan Sofuoğlu kimdir?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı’da doğmuş, Aslen Trabzon’ludur. 1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başladı. Abisinin motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazandı. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.

Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. (Yarışın birincisi abi Sinan Sofuoğlu, ikincisi de diğer abisi Bahattin Sofuoğlu’dur) 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası’nda ilk üç sırayı yine abileri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.

Yarışlarda birçok kaza geçiren Kenan Sofuoğlu , sporu bıraktı. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili oldu.