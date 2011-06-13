AKP sahillere de indi

T24 - AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ağırlıklı olarak kıyı kesiminde tutunan ana muhalefet partisi CHP, 12 Haziran seçimlerinde Ege ve Akdeniz bandındaki kentlerde genel olarak oy oranını artırmasına karşın sahil kesiminde sadece İzmir, Aydın ve Muğla illerinde birinci parti olabildi. Diğer sahil kentlerinde MHP’nin oy oranı düşerken, AKPoylarını artırarak birinci parti oldu. Karadeniz'de yüzde 60'a yakın oy oranıyla kesin bir hakimiyet kuran AKP, bütün kıyılardaki haritayı dadeğiştirmeyi başardı.





AKP oyları İzmir'de de arttı ama...





CHP kalesi konumundaki İzmir’in her iki bölgesinde de oylarını yüzde 43’ün üzerine çıkartarak milletvekili sayısını artırdı. İzmir’e Kültür ve e Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı kaydıran AKP, oylarını her iki bölgede de yüzde 5'in üzerindeartırmasına karşın birinci sırayı alamadı. İzmir'de MHP oyları ise yüzde 3 oranında azaldı.





Aydın CHP’nin oldu





2007 genel seçimlerinde aynı zamanda Adnan Menderes'in memleketi olan Aydın’da üçüncü parti konumunda bulunan CHP, 2009 yerel seçimlerini kazandıktan sonra bu ildeki yükselişini sürdürdü. CHP, oy oranını yüzde 38,01’e çıkarırken, MHP yüzde 5 civarında oy kaybetti. CHP, müzisyen Tolga Çandar'ı da aday gösterdiği Muğla'da oy oranını yüzde 45’in üzerine çıkardı. Muğla’da da AKP'nin oy oranı artarken MHP’nin oy oranı azaldı.







Antalya’daki yarış





Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın seçim bölgesi olan Antalya, CHP’ye yüzde 33 oranında destek verdi. Baykal’ın genel başkanlığı döneminde dahi Antalya’dan bu orana ulaşamayan CHP, buna rağmen, AKP’nin oylarındaki büyük artış nedeniyle ikinci parti olabildi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü bu bölgeye kaydıran AKP kentteki oyların yaklaşık yüzde 40'ını kazandı.





Karadeniz'de boydan boya birinci parti





AKP Karadeniz şeridinde, Bülent Ecevit'in memleketi olan Zonguldak da dahil olmak üzere, batıdan doğu kıyısına uzanan 12 ilin tamamında birinci parti oldu.