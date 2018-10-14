AKP: Sahada adımızı kullanan sahte anketçiler var

AKP'nin Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimler öncesinde yaptıkları anket çalışmalarını anlatırken, “Sahada adımızı kullanan sahte anketçiler var” dedi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Dağ, yerel seçim çalışmalarını anlatırken kararsız seçmenin yüzde 20 civarında olduğunu bildirdi. İstanbul ve Ankara için partilerinin bir riski olmadığını savunan Dağ’a göre, HDP’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde oy kaybı olacak.

Dağ, seçim anketleriyle ilgili konuşurken ekonominin seçimi etkilediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi sorunlar noktasında şu an birinci sırada. Ama çok eskilerden beri ekonomi birinci sırada yer alırdı. Terör bu sıralamaların içerisinde 5’inci sıralara geriledi. Ekonomi, eğitim, işsizlik, terör, bu sorunlar her zaman oluyor sadece yerleri değişiyor.

Sahada anket manipülasyonları oluyor. Adımızı kullanan sahte anketçiler çıkıyor. Özellikle küçük ilçelere kendi çalıştığımız arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve yüz yüze anketler yaptırıyoruz. Bizim arkadaşlarımız orada olduğu sürece anketleri manipüle etme şansları kalmıyor. Farklı üç anket yöntemi uyguluyoruz. İllerde ilçelerde tebdili kıyafetle yüz yüze seçmenle konuşup bize yaptıkları çalışmayı 2-3 sayfa rapor halinde sunuyorlar. Seçmene ‘SMS’ yöntemiyle kimi başkan görmek istediklerini soruyoruz. Üçüncü yöntem ise seçmeni doğrudan telefonla arayıp dinliyoruz.”