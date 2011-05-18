AKP reklamları MHP kasetlerini yayınlayan siteden kaldırıldı

T24-T24'ün, AKP reklamlarının MHP yöneticileri ve milletvekillerinin yasadışı yollarla gizlice kaydedilen görüntülerini yayınlayan "Farklı ülkücülük" grubunun son sitesi www.farkliboluculuk.blog.com'da yer aldığına ilişkin haberi AKP yönetimini harekete geçirdi. T24'ün haberi üzerine bir açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, "farklıülkücüler" internet sitesinde AK Parti reklamlarının yayımlanmasının Google’ın reklam stratejisinden kaynaklandığını belirterek, "Reklamların bu sayfada yayımlanmasında, AK Parti’nin özel bir çalışması kesinlikle olmadığını, AK Parti reklamlarının yayımlandığı tespit edilen bu ve benzeri sitelerin derhal kampanya dışı bırakıldığını" bildirdi.





AKP'nin "Hayaldi, gerçek oldu" sloganının yer aldığı reklam (banner), tıklanınca AKP'nin resmi internet sitesine bağlanıyor ve partinin "Sağlıkta dönüşümü başlattık" başlıklı seçim videosu açılıyor. Sitede yer alan bir diğer AKP reklam da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Reklam, AKP internet sitesinin ana sayfasına bağlanıyor.

İlk gizli görüntüleri yayınlanan MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu istifa etti. Seçim meydanlarında siyasette kaset etiği tartışılırken ikinci dalgada 2 MHP'linin daha gizli görüntüleri yayınlandı. Bu sefer, görüntüleri gizlice alınanlar MHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu'ydu. Kaset skandalının ardından Yıldırım, Çobanoğlu ve Didinmez MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. 4 isim MHP milletvekili adaylığından da çekildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci kaset olayına kürsüden yanıt verdi. Bahçeli, kasetleri yayımlayan sitenin, AKP'den belediye meclis üyeliği yapan ve İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan İbrahim Faruk Bayındır'la bağlantısı olduğunu ileri sürdü.





İşte Bahçeli'nin Bayındır'ı işaret ettiği o konuşma:





“Burayı iyi dinleyin! İbrahim Faruk Bayındır kimdir? Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesi’nde AK Parti meclis üyeliği yapmış mıdır? Arkasından istifa ederek İstanbul 3. bölgeden milletvekili adaylığına müracaat etmiş midir? Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altına alan ve yayınlara ev sahipliği yapan kirli internet siteleriyle ne tür bir bağlantısı vardır? ‘Ülkücügazete’ isimli fitne yuvasının değişik ülkeler üzerinden yaptığı alçak yayınları bu şahıs ve yüzleri karanlıkta kalan ortakları mı gerçekleştirmektedir? Sayın Başbakan, bunları açıkla. Şerefiniz ve siyasi namusunuz hâlâ biraz varsa bunlara karşılık ver. Odalara kamera koydurup özel hayatları gözetleyen aşağılık röntgencileri sen de deşifre et ve bize yönelik oyunları tezgahlayanları ortaya çıkar. Aksi takdirde, gökkubbeyi başına yıkmaya kararlıyız. Elbette her dava arkadaşımın davranış ve yaşayışından son derece dikkatli ve özenli olması gerekmektedir. Ülkücülüğün değerleriyle ve kabulleriyle bağdaşmayan kim varsa yanımızda asla duramayacaktır.”













'Sitenin parasını Bayındır ödedi'





Bahçeli'nin iddialarını reddeden Bayındır, suç duyurusunda bulundu. Ancak, daha sonra görüntüleri yayınlayan internet sitesinin alan adına ilişkin ödemenin Bayındır'ın kredi kartından yapıldığı ortaya çıktı. Bu durumu teyit eden Bayındır, kendi "kredi kartından yapılan ödemelerden haberi olmadığını" açıkladı.

'Farkliulkuculuk.blog.com' son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi istifa etmezse başka MHP'lilerin kasetlerini yayınlamakla tehdit etti. Bu yayının ardından site bugün (18 Mayıs 2011) elinde kasetleri olduğunu iddia ettiği 6 MHP'linin ismini yayımladı. Bu isimler: MHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz Bölükbaşı, Mehmet Ekici, Osman Çakır, Ümit Şafak, Genel Sekreter Mustafa Cihan Paçacı, MHP Başkanlık Divanı Üyesi Mehmet Taytak.





Reklam nasıl çıkmış olabilir?





AKP'nin MHP'ye kurulan komplodan dolayı suçlanırken yasadışı görünütleri yayınlayan internet sitesini özel bir tercih yaparak reklam vermesinin mantıklı bir tutum olamayacağını belirten uzmanlar, bu durumun reklam ajanslarının otomatik dağatım mekanizmasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdiler. Ancak bu olasılık gerçeği yansıtıyorsa, bu durumda AKP'nin, parti reklamlarının hangi sitelerde yayınlandığının kontrol etmemesinin büyük bir tedbirsizlik olduğunu da vurguladılar.





'AKP reklamını siteye Google mı koydu?'





'Farklı ülkücülük' sitesinde yayınlanan AKP reklamlarının direkt olarak verilmediği ancak Google aracılığıyla dağıtıldığı belirtiliyor. AKP'den reklam bütçesi alan Google, diğer müşterilerine yaptığı gibi partilerin reklamlarını da otomatik olarak sitelere dağıtıyor. Ancak reklam verenlerin bu dağıtıma dahil olmamasını istediği siteleri ayıklama olanağı bulunuyor.







Site reklam kampanyasından çıkartıldı





AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, "farklıülkücüler" internet sitesinde AK Parti reklamlarının yayımlanmasının Google’ın reklam stratejisinden kaynaklandığını belirterek, "Reklamların bu sayfada yayımlanmasında, AK Parti’nin özel bir çalışması kesinlikle olmadığını, AK Parti reklamlarının yayımlandığı tespit edilen bu ve benzeri sitelerin derhal kampanya dışı bırakıldığını" bildirdi.



Denemeç, yazılı açıklamasında, bazı internet siteleri ve televizyonlarda AK Parti’nin "farklıülkücüler" sitesine reklam vermesi ile ilgili eleştiriler olduğunu belirtti. Bu eleştirilerin, Google reklamlarının nasıl yönlendirildiğine ilişkin ciddi bir bilgi eksikliğinden ya da son günlerin tartışmalı sitesini AK Parti ile ilişkilendirme çabasından kaynaklandığını ifade eden Denemeç, şunları kaydetti:





"Partimiz, seçim döneminde daha fazla insana ulaşabilmek ve daha etkin bir reklam kampanyası yürütmek için Google üzerinde de reklam kampanyalarına başlamıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak kullanılan Google’ın kendine özgü reklam stratejileri var. Google, reklamların internet kullanıcılarına ulaşabilmesi için ilişkili anahtar kelimeler belirlemenizi zorunlu tutar ve reklamların nerelerde yayımlanacağını sizin belirlemiş olduğunuz anahtar kelimelere bağlı olarak rastgele seçer.





AKP vergiden kaçmakla suçladığı Google'a para mı ödüyor?(DOĞAN AKIN'IN YAZISI)



