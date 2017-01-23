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AKP 'referandum heyeti' kuruyor

Heyette bakan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekilleri olacağı belirtildi

23 Ocak 2017 21:40

AKP, referandum çalışmalarını ve kampanya sürecini götürecek “Referandum Heyeti” kuruyor.

Çarşamba günü toplanacak olan MKYK’da isimler belirlenecek. Heyette bakan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekilleri olacak.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; AKP Çarşamba günü  MKYK toplantısında referandum kampanyasını belirleyecek. Bunun için de “referandum heyete” oluşturulacak.

Kampanya sürecinde oluşacak heyet tüm çalışmalardan sorumlu olacak.

Heyette bakan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekilleri olacağı belirtildi.

Referandum sürecinde teşkilat çalışmalarını, kampanya sürecinde görev paylaşımı, cumhurbaşkanı ile başbakanın koordineli olarak mitinglerini, seçim slogan ve şarkılarını belirleyecek olan heyet MKYK toplantısında belirlenecek.  

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