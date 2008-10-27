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AKP protestosuna 27 gözaltı

AKP Genel Merkezi önünde eylem yapan Halkevi üyesi bir gruba polis sert bir şekilde müdahale etti. 27 gösterici gözaltına alındı

27 Ekim 2008 02:00

AKP Genel Merkezi önünde eylem yapan Halkevi üyesi bir gruba polis sert bir şekilde müdahale etti. 27 gösterici gözaltına alındı

AKP Genel Merkezi önünde hükümeti protesto ederek oturma eylemi yapan Halkevleri üyesi gruba polis müdahale etti. Eylemlerini sürdüren 4'ü kadın 27 kişi gözaltına alındı.

AKP Genel Merkezi önünde öğle saatlerinde toplanan Halkevleri üyesi bir grup, 'AKP Demokrasi yalanına son ver', 'İşkenceci Tayyip istifa', 'İnsanlık onuru işkenceye son verecek', 'Engin Ceber neden katledildi' şeklinde pankartlar açarak, hükümet aleyhine sloganlar atarak, genel merkez binasına yürümek istedi.
Genel Merkez çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri barikat kurarak grubu daha fazla yaklaştırmadı. Polis çemberine alınan grup burada basın açıklaması okuduktan sonra oturma eylemi başlattı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan veya AKP'den bir yetkiliyle görüşmek istediklerini dile getiren eylemciler istekleri yerine getirilmeden oturma eylemlerine son vermeyeceklerini söylediler.

Bunun üzerine polis, megafonla eylemcilere yaptıklarının kanunsuz olduğu ve dağılmaları yönünde ikaz etti. Ancak ikazlara rağmen dağılmayarak oturma eylemlerini sürdüren Halkevleri üyelerini polis müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından 4'ü kadın 27 kişilik grubun tamamı gözaltına alındı

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