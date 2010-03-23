'AKP paketi türban yasağını da kaldırıyor'

T24 – TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP'nin Anayasa değişikliği paketinde yer alan bir hükümle üniversitede türbanın serbest bırakılmasının hedeflendiğini öne sürdü.





Değişiklik paketinde “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmünü taşıyan Anayasa'nın 10. maddesine "Bu maklatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz..." ifadesinin eklenmesi teklif ediliyor.





Hürriyet.com.tr yazarı Zeynep Gürcanlı'nın sorularını yanıtlayan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, üniversitede türban düzenlemesine anayasal dayanak arandığını öne sürdü. Gürcanlı'nın yazısı şöyle:





Türban tartışması yeniden...





AK Parti'nin Anayasa değişiklik paketindeki bir cümle, yeniden "türban'a kamusal alanda serbestlik" tartışmasını başlattı.

Tartışma, değişiklik paketinde yer alan Anayasa'nın 10. maddesinde yapılması önerilen bir ekleme nedeniyle ortaya çıktı.

Mevcut Anayasa'da kişilerin kanun önünde eşitliğini düzenleyen 10. maddenin ikinci fıkrası şöyle;

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür."

AK Parti'nin değişiklik teklifinde, bu fıkraya bir cümle eklenmesi öneriliyor;

"Bu maklatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz..."

İşte tüm tartışmayı çıkaran da bu ek cümlecik.





CHP'li vekil: Bu madde üniversitede türbanı serbest bırakır





Tartışmayı alevlendiren CHP Konya Milletvekili Atilla Kart. Aynı zamanda TBMM Anayasa Komisyonu üyesi de olan Kart, 10. maddede yapılan bu eklemeyle iktidar partisinin türban düzenlemesine Anayasal dayanak oluşturmayı amaçladığını söyledi.







Kart, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Türbana serbestlik düzenlemesine Anayasal dayanak oluşturmayı amaçlıyorlar. Bundan sonra da yasal ya da idari yöntemlerle, yönetmelik gibi, kamusal alanda türban yasağını aşmayı planlıyorlar" diye konuştu.







AK Parti'nin daha önce de Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde benzer bir düzenleme yapmaya çalıştığını, ancak bunun Anayasa Mahkemesi'nden döndüğünü hatırlatan Kart, "Aynı amaca yönelik yeni bir yöntemdir bu yaptıkları. Bu eki yaparak, Anayasa'nın ilk üç maddesini ve konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının sonuçlarını etkisiz kılmayı amaçlıyorlar" dedi.







Kart, AK Parti'nin böyle bir düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini bildiğini de belirterek, "Ama seçimler yaklaşıyor. Şimdi bu madde dönünce, 'biz çabaladık ama bu oligarşik bürokrasi, bu yargı, bu CHP yok mu? Yine bizi engellediler' demeyi amaçlıyorlar" dedi.





AKP'li Kuzu: Şüphecilikleri hastalık haline gelmiş





Ancak Atilla Kart'ın bu sözlerine itiraz, AK Partili Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan geldi.







"Şüphecilik bir başladı mı, hastalık haline gelir. Bunların şüpheciliği hastalık olmuş" diyen Kuzu, 2004 yılında ilgili maddede yapılacak değişiklik Anayasa Komisyonu'nda tartışılırken CHP'nin aynı cümleyi önerdiğini söyledi. Kuzu, "Bu cümlenin aynısı, 2004'te Anayasa Komisyonu'nda CHP'nin önergesinin aynısıdır. O zaman sormazlar mı? CHP, başörtüsüne serbestlik için mi önermiş bu cümleyi? O zaman başörtüsünü amaçlamıyordu da, şimdi mi amaçlıyor?" diye konuştu.





