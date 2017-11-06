"AKP, Osman Kavala'yı daha önce de suçlamıştı"

“Anayasa’yı ihlal” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ettiği iddialarıyla tutuklanan işadamı Osman Kavala’ya yöneltilen suçlamalardan birisi de Gezi Direnişi’ni finanse etmek oldu. AKP'nin daha önce de Gezi’nin hemen ardından hazırlanan polis fezlekesinde Gezi eylemlerinin provasının yapıldığı iddia edilen Mehmet Ali Alabora’nın “Mi Minör” oyununu finanse etmekle suçlanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gezi Direnişi sırasında Çarşı Grubu’na açılan davanın dosyasının ek klasörlerinde yer alan polis fezlekesinde bir sivil itaatsizlik hareketi olan “Otbor”un lideri İvan Maroviç’in tiyatrocu Mehmet Ali Alabora, eşi ve oyuncu kadrosuyla Mısır’da görüştüğü, Maroviç’in eğittiği ekibin Türkiye’ye döndükten sonra ‘Mi Minör’ oyununu sahneye koyduğu ve Gezi eylemlerinin provasının da bu oyunda yapıldığı öne sürülüyordu. Fezleke de George Soros isimli şahıs tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Osman Kavala’nın da Amlabora ile oyuncu arkadaşlarını finanse ettiği ileri sürülmüştü.

Fezleke değil ‘destan’

Polis fezlekesinin hemen ardından FETÖ üyesi olmakla halen tutuklu bulunan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Mehmet Ali Alabora, eşi ve Osman Kavala’nın 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren telefondaki tüm görüşmelerinin ve baz istasyonu sinyallerinin dökümünü istemişti. Bu pası alan FETÖ’nün kudretli savcılarından, hâlâ firari olan Muammer Akkaş da İstanbul 1. No’lu Hâkimliği’ne başvurarak bu dökümlerin kendisine verilmesini talep emişti.

Osman Kavala, “Otbor” adlı sivil itaatsizlik grubunun adını ilk kez duyduğunu, Mehmet Ali Alabora’nın oyununa da herhangi bir finansal destek sağlamadığını açıklamıştı. Gezi Direnişi ile ilgili davalar tek tek düştü.

Gezi Direnişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “destan yazdılar” dedikleri polislerin sadece “oyuna finansörlük yaptı” diye suçladığı Osman Kavala’nın, rolü bu dönemde yeterli görülmedi ve hedef büyütülerek Gezi eylemlerinin tümüne destek vermekle suçlandı. Bu suçlamaya dayanak olarak nasıl belgelerin sunulacağı ise hâlâ muamma!