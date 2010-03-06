'AKP orduyu muhtıra vermesi için zorluyor'

T24 - CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yaşananları değerlendirerek AKP'nin "mağduru" oynayabilmek için orduyu bir muhtıra daha vermesi için zorladığını söyledi. AKP'nin ilerisi için Yüce Divan'dan kaçmanın yolunu aradığını belirten Kılıçdaroğlu, 12 Eylül Anayasası değişmeli diyen AKP'nin "o döneme minnet duyduğunu" söyledi. AKP'nin zemin kaybettikçe sertleştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "telefon dinlemelerinin sipariş edilidiğini" de iddia etti.



Akşam gazetesinden Özlem Akarsu Çelik'in CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği "AKP orduya muhtıra vermesi için zorluyor" başlıklı söyleşi şöyle:



AKP orduya muhtıra vermesi için zorluyor



Anayasa değişikliği, referandum, Balyoz ve darbe iddiaları... CHP'nin Genel Başkanvekili Kılıçdaroğlu tüm soruları yanıtladı: 21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde artık darbe olmaz. Olacaksa o tankların önüne önce CHP çıkar. AKP orduyu bir muhtıra daha versinler diye zorluyor çünkü mağduru oynayacak...



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığını adını taşıyan internet sitesinde yayımlayan bir politikacı. Polemiğe girdiği rakiplerini sakinliğiyle çıldırtan, elinde belgelerle kamera karşısına her geçtiğinde merak uyandıran bir isim. İstanbul Milletvekili Kılıçdaroğlu'na anayasa değişikliğinden yargı reformuna, CHP'nin muhalefet anlayışından solun eksiklerine kadar merak edilen tüm soruları sorduk...



Darbe anayasasına karşıyız diyen CHP, sırf AK Parti getiriyor diye mi anayasa değişikliğine karşı çıkıyor?



Hayır. Anayasa değişiklikleri toplumsal uzlaşmayla yaşama geçirilmesi gereken belgelerdir. Gerilimli ortamlarda Türkiye'nin geleceğini etkileyecek yasaların çıkarılması doğru değil. Mutabakat lazım ama AKP dayatmacı mantıkla bunu yapıyor.



AK Parti ile bu konuda uzlaşma olasılığınız yok mu?



AKP ileride Yüce Divan'dan kaçmanın yolunu arıyor. Yüksek yargıçları parlamentonun seçmesinin en çarpıcı örneği Sayıştay'dır. AKP, '12 Eylül Anayasası değişmeli' diyor ama o döneme minnet duyuyor çünkü o yılların ürünü. O dönemin generallerine methiyeler dizdiler, korunup kollandılar. İşkencelerden solcular geçti. Geçici 15'inci maddeyi kaldıralım teklifimize hala yanıt vermediler.



Başbakan ise 'Sizin referandum kültürünüz yoksa ben ne yapayım?' dedi.



Demokrasi kültüründe bir parti, muhalefet partilerine rağmen parlamentodan bir değişiklik geçiriyorsa bu, halk oylamasına sunulduğu zaman iktidar partisinin haklılığını ya da haksızlığını gösterir. Yüzde 50'nin altına düştüğü zaman, Başbakan'ın bunu, halkın kendisine güvensizlik oyu olarak algılaması gerekir.



Siz erken seçim diyorsunuz, Başbakan 'Yok' diyor. Ufukta erken seçim var mı?



Erken seçim Sayın Başbakan'ın isteğine göre tarihi belirlenecek bir seçim değildir. Erken seçim toplumsal bir gerek olarak ortaya çıkmışsa bunun önünde kimse duramaz.



O tankların önüne önce CHP çıkar



Ergenekon, Balyoz... Sizce TSK'da neler oluyor?



21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde artık darbe olmaz. Olacaksa o tankların önüne önce CHP çıkar.

CHP'nin iktidara en yakın olduğu dönemlerde hep askeri darbeler olmuştur. Zincirbozan'a Tayyip Erdoğan değil Deniz Baykal gitti. AKP orduyu zorluyor, bana bir muhtıra daha versinler diye çünkü mağduru oynayacaklar.



CHP bu süreçte askeri askerden çok savunmakla eleştiriliyor...



Biz sadece hukuku savunuyoruz.



AK Partililer son günlerde eski Genelkurmay başkanları Orgeneraller Yaşar Büyükanıt'a ve Hilmi Özkök'e sahip çıkıyorlar. Neden?



Sayın Ömer Çelik 'Muhtırayı kese kağıdına çevirdik' dedi. O dönem mağdur edebiyatıyla AKP seçime gitti. O bildiriyi oraya kimin koyduğu belli. Yasalara uygun mu? Hayır. Niye yargılamıyoruz biz bu kişiyi? Bir de altına zırhlı araç verdik. Askerlerde emir komuta zinciri var. 'Balyoz'dan Genelkurmay Başkanı'nın haberi yok mu? Hızlı tren kazasında insanlar öldü, sorumlu makinistler oldu. Niye bu olayda da kabak yine küçük rütbelilerin başında patlıyor? Bunların tepelerinde başka kişiler yok muydu?



ÜNİVERSİTELER NEREDE?



Yargı reformunu siz de istiyordunuz? Ne değişti CHP için?



AKP yandaş medyayı oluşturdu, şimdi yandaş yargıyı oluşturmak istiyor. İktidardan düşerse yarın yandaş yargının huzuruna çıkacak ve ceza yemekten kurtulacak.



Başsavcı İlhan Cihaner'in tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Yasalara karşı bir eylemi soruşturmak ne zaman suç oldu?



İktidar şunu soruyor: 'Başsavcı Cihaner'i tutuklayanlar da hukukçu değil mi?'



Adalet Bakanı HSYK'yı hedef alıyor. Cemil Çiçek Başsavcı'yı arıyor. Kimse bunları sorgulamıyor. Hukuk dışı işler oluyor. Bu ülkenin üniversiteleri, hukuk fakülteleri nerede? Niçin konuşmuyorlar? Bırakın kamuoyu ile konuşmayı, telefonla konuşmaya bile korkuyorlar.



Erzincan'daki gizli soruşturmanın belgeleri CHP'ye nasıl ulaştı?



Belgelerin hepsi zaten internet sitelerinde yayımlandı. AKP'nin hoşuna gidecek bir soruşturmada ifadelerin tamamı yandaş medyada yayınlanırken kimse bunu sormuyor. Yargı, Ergenekon ile ilgili gizlilik kararı verdi, yandaş medyadan uyan yok ama Deniz Feneri'ninkine uyuluyor.



Dersim'den geri adım atmadım



Gandhi'ye benzetilmek hoşunuza gidiyor mu?



Gandhi şiddete başvurmaksızın ülkesinin bağımsızlığını sağlayan, dünyanın en saygın liderlerinden birisi. Ona benzetilmek

olağanüstü güzel.



Hep bu kadar sakin misiniz?



Evet, bu benim doğamda var.



Siyasi Ahlak Yasası olmalı diyorsunuz. Neden? Ahlaksız siyasetçiler mi var?



Eğer Siyasi Ahlak Yasası olsaydı Ali Dibocu'dan Adalet Bakanı, naylon faturacıdan Maliye Bakanı, kalpazandan Başbakan olmazdı. AKP'de de çok nitelikli insanlar da var, hepsini suçlamıyoruz. Onların deyimiyle kul hakkı yememe konusunda ortak bir paydamız olabilir.



Dersim konusunda geri adım attığınız konuşuldu. Neden?



Hiçbir zaman geri adım atmadım. Bunu ağız kavgası noktasına taşımanın doğru olmadığını düşündüm sadece.



Kabinenin performansını nasıl buluyorsunuz?



Özellikle Maliye Bakanı'nın performansı çok düşük. Başbakan'ın 6 bakanı kapının önüne koyarım sözü bu süreçte milat oldu. Hiçbir bakan bu söze itiraz etmedi.



Başbakan'a teşekkür edeceğim



Danıştay Tekel işçilerinin 4-C başvurusunu haklı buldu. Ne olacak şimdi?



Bakanlar Kurulu kararı zaten hukuksuzdu. Emeğin ve çalışanların köleleştirilmesine yol açan bir süreçti 4-C. Tekel işçileri haklı. Kabul etmeyen sadece Başbakan. Bu sorunu çözsün Başbakan, önce ben teşekkür edeceğim kendisine.



Ekonomi kötü diyorsunuz. Bu durumda sizin oyunuzun artması gerekmez mi? Neden öyle olmuyor?



Din ve etnik kimliği siyasetin odağına koyduğunuzda en çok sosyal demokrat alanı daraltıyorsunuz. Sosyal demokratların söylem alanı işsizliktir, yoksulluktur, özgürlüklerdir... Bizim en temel sorunumuz bu.



CHP'nin etkili muhalefet yapması lazım



'Sol sokağı göremedi. Eleştirmek yetmez. Umut vaat etmeyen parti iktidara gelemez' sözleriniz yankı bulmuştu. Solun bir özeleştiri yapması gerektiğini söyleyerek aslında CHP özeleştirisi yaptınız. Partiniz iyi muhalefet yapıyor mu sizce?



Daha etkili muhalefet yapmamız lazım. Halka umut vaat etmeyen bir siyasi partinin iktidar olma şansı yoktur. Gençliği olmayan bir partinin de dinamizmi yoktur. Kadınların daha fazla siyasal yaşamda yer alması gerekir.



Kadın Kolları başkanınızın olmaması bir eksiklik değil mi?



Elbette eksiklik. Kurultaydan sonra seçilecek.



CHP yönetimine bakınca partinin genç olduğunu söylemek de zor.



Değişimi bunun için istiyoruz zaten.



Dinlemeler Arınç' servis ediliyor



Cihaner'in cemaatlere yönelik soruşturmalarının tartışıldığı günlerde Bülent Arınç, Baykal'ın İsmailağa Cemaati'nden Cüppeli Ahmet Hoca ile görüştüğünü gündeme getirdi.

Sayın Bülent Arınç'a belli bir karargâhtan düzenli telefon dinlemeleri gidiyor. Daha önce bazı askerlerin CHP yetkililerini aradığını da söylemişti. Nereden biliyor? Sayın Arınç'a belli bilgi ve belgelerin servis edildiğini biliyoruz. Onun için 'AKP'nin derin karargahının sözcüsü müsün sen?' diye soruyoruz.



Kendini tiran zannediyor



Başbakan sık sık Baykal'ı hedef alıyor ve 'İyi ki senin gibi bir ana muhalefet lideri var' diyor. Bu sözler sinirinizi bozmuyor mu?



Biz alışığız Sayın Başbakan'ın üslubuna ama bizim eleştirilerimiz karşılığında onun sigortaları atıyor. Bir Başbakan'ın övgüden çok eleştiriye ihtiyacı var ama Başbakan bunun farkında değil. Kendisini tiran sanıyor. Onun için Türkiye adım adım faşizme götürülüyor diyoruz.



Başbakan neden bu kadar öfkeli sizce?



Sayın Başbakan, AKP zemin kaybettikçe sertleşiyor. Şunu çok iyi biliyor, iktidardan gittiği gün Yüce Divan'da yargılanacaktır. Pek çok bakan da öyle. Yargılanacakları ilk konu da Dubai'de imzaladıkları ihanet anlaşması olacak. Türkiye tarihinde ilk kez bir ekonomik anlaşmanın içine siyasal koşul konulmuştur.







