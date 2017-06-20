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AKP önerdi, yasa değişti; Ulaştırma Bakanlığı'na yeni yetkiler

"Bakanlık, proje bazında gerekli gördüğü hallerde..."

20 Haziran 2017 11:38

TBMM’de ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nda AKP’nin önergesi ile değişiklik yapıldı. TBMM’de ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nda yapılan değişiklikler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na yeni yetkiler verildi. 

TMM’de görüşülen “sanayi’nin geliştirilmes ve üretimin Desteklenmesi Yasa Tasarısı"nın görüşmeleri sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yeni yetkiler verildi. Kabul edilen tasarı ile 'kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından tamamlanan veya devam edenler ulaştırma altyapıları' da kapsama alındı. ulaştırma altyapılarını da kapsayan önerge ile artık bakanlık liman, sanayi siteleri, fabrika, rafineri, endüstriyel tesis, organize sanayi bölgesi, maden ocağı, sanayi kuruluşları, hava meydanları için gerekli olan ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesi için kamu-özel işbirliği (KÖİ) modelleri geliştirebilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında yapılan KHK’de AKP’nin önergesiyle değişikliğe gidildi.

AKP tarafından önerilen  ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin sağlanması amacıyla kamu ve özel sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesi tasarısı kabul edildi. Kabul edilen tasarıyla beraber bakanlık, ‘proje bazında gerekli gördüğü hallerde özel sektör gerçek ve tüzel kişilerle müzakerelerde bulunmak, katkı payları belirlemek, taahhüt vermek ve almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işlettirmek, garantiler almak ve vermek özel sektörün katılımını sağlamak, ortaklık tesis etmek’ gibi işlemler de yapabilecek.

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