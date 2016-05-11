AKP kongreye, HDP'yi davet etmeyecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’de genel başkanlığı ve başbakanlık görevini bırakmasından sonra 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek kongreye HDP davet edilmeyecek.

CNN Türk’ün haberine göre, parti genel merkezinde teşkilat başkanlığının koordinasyonunda, genel sekreter, bazı genel başkan yardımcıları ile genel merkez kadın ve gençlik kolları başkanlarından oluşan 10 kişilik üst kurul, dün toplanarak kongre ile ilgili hazırlıkları ele aldı.

Toplantıda, kongrenin konsepti, yapılacağı yer, delege listesi gibi konular görüşüldü.

Ayrıca kongre ile ilgili afiş, pankart, logo, davetiye gibi materyallerle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Üst kurul dışında oluşturulan 6 ayrı çalışma grubu da kongre ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gruplar daha önceki kongreleri inceleyerek üst kurula bilgi sunuyor.

"Kutlu yürüyüşe devam"

Parti genel merkezinde dün toplanan üst kurul, 2. Olağanüstü Büyük Kongre'nin konseptini "Kutlu yürüyüşe devam" olarak belirledi. Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulacak teklifin kabul görmesi durumunda materyaller bu konsepte uygun olarak hazırlanacak. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Kutlu yürüyüşe devam" konseptiyle AK Parti'de "Davanın sürekliliği" vurgulanacak.

HDP kongreye davet edilmedi

Toplantıda, kongreye davet edilecek siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yabancı konuklar belirlendi.

Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkan İbrahim Çelebi'ye davetiye gönderilecek.

AKP yönetimi, "7 Haziran ve 1 Kasım seçim süreçleri ile terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu tavır" iddasıyla HDP'yi kongreye davet etmeyecek.

Kongreye, Memur-Sen, Hak-İş, TOBB, TESK, Türkiye Kamu-Sen, TZOB, Türk-İş, TÜSİAD, MÜSİAD'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu davet edildi. Şehit yakınları ve gaziler ile gazi yakınları da kongrede ağırlanacak.

Kongreye davet edilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren AKP Dış İlişkiler Başkanlığı da büyükelçiler, yabancı misyon şeflerine davetiye gönderecek.

Delegelerin isimleri ilçe seçim kuruluna bildirildi

AKP Genel Merkezi, kongrede oy kullanacak bin 470 delegenin ismini Çankaya 4 Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti.

Kurulun yapacağı değerlendirmenin ardından, delege listeleri genel merkezde askıya çıkarılacak.

AKP Tüzüğü'ne göre, kongrede, seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri büyük kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullanacak.