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AKP, o dosyaları Beştepe'ye gönderdi

Halkın beklentilerini karşılamayan başkanlar, 2019'da aday gösterilmeyecek

02 Eylül 2017 10:51

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarıyla ilgili olarak hazırlanan dosyaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti. Son değerlendirmeler Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; belediye başkanlarının "kaderini" belirleyecek bu dosyalar, 2019 seçimleri için karine olacak. Erdoğan, 13 Eylül’de 884 belediye başkanı Ankara’ya çağırdı. Referandumdan hemen sonra başlayan çalışmayla, belediye başkanlarının, tahsis edilen kamu kaynaklarını nasıl kullandıkları, tercihleri, öncelikli yatırımları, bütçe dengeleri, personel harcamaları gibi yönetim anlayışıyla ilgili kararları incelendi. 

Ayrıca araştırmalarla belediye başkanlarının seçim çevrelerindeki algısı ölçüldü. Bir önceki anketlerle aradaki farklar çıkarıldı. Halkla ilişkiler, vatandaşlar üzerindeki etkisi, seçim vaatlerini yerine getirip getirmedikleri açısından değerlendirildi. Bölge halkından, teşkilattan ve milletvekillerinden gelen bilgi ve belgeler de değerlendirmeye alındı. Parti genel merkezi tarafından görevlendirilen bölge müfettişlerinin izlenimleri de dosyaya konulan son değerlendirmeler oldu. AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, başkanlarla ilgili dosyaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Son değerlendirmeler Erdoğan başkanlığında yapılacak.

'Kader' incelemesi

Ankara’da gerçekleştirilecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılacak ve belediyelerden beklentileri dile getirecek ve eleştiriler yöneltecek. Halkın beklentilerini karşılamayan başkanların 2019 Mart seçimlerinde aday yapılmayacağı ifade edildi.

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