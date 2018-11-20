AKP, o büyükşehir belediye başkanını ilçeden mi aday gösterecek?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Melih Gökçek'in yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Mamak ilçesinden aday gösterilebileceğini yazdı.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken aday kulisleri de artarak yazılmaya devam ediyor. HaberTürk'ten Sarıkaya Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler hakkında bir yazı kaleme aldı.

"AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki ile yola çıkacak" iddiasını yineleyen Sarıkaya, "AK Parti kulislerinde Mustafa Tuna için konuşulan ilçe kesin olmamakla birlikte Mamak…" dedi.

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