AKP'nin yasa teklifi: Kayıp ve kaçak bedeli 5 yıl daha ulusal düzeyde hesaplanarak faturaya yansıyacak!

AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye getirilen Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, ülke genelindeki kayıp ve kaçak elektrik kullanımının bedeli bölgesel ayrıma tabi tutulmadan önümüzdeki 5 yıl boyunca ulusal düzeyde tüm halkın elektrik faturalarına yansıtılacak.

2013 yılında çıkarılan Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrikte 21 dağıtım bölgesine ayrılan Türkiye'de kayıp ve kaçakların bölgesel bazda faturalara yansıtılmasına karar verilmiş, ancak geçiş süreci konularak 31 Aralık 2015 tarihine bölgesel hesaplamaya ara verilmişti. Yasa uygulanmış olsa, 1 Ocak 2016'dan itibaren kayıp kaçakla ilgili 21 dağıtım bölgesinin birbiriyle bağı koparılacak, her bölgenin kendi kayıp ve kaçağı hesaplanıp o bölgede yaşayan halkın elektrik faturalarına yansıtılacaktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin yasa teklifi kabul edilirse, bir 5 yıl daha uzatılarak ülke genelindeki tüm kaçak elektrik kullananların faturası ‘eşit' olarak 82 milyon vatandaşın sırtına yüklenmiş olacak.

Yasa teklifi ayrıca madencilik, doğalgaz ve elektrik alanlarında da değişiklikler öngörüyor.