AKP’nin ‘Yalan Üretim Merkezi’ videosu Erdoğan’ın talimatıyla mı kaldırıldı?

AKP’nin, “Devamı gelecek” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı “Yalan Üretim Merkezi” adlı animasyonun kaldırılmasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Erdoğan’ın, videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na içirilen “sözde papağan iksiri” sonrasında, “128 milyar dolar nerede” sorusunu tekrarlamaya başladığı ve bu nedenle de “videonun AKP’den çok muhalefetin tezlerini destekler durumda olduğu” belirtilerek animasyonu hazırlayanlara da sert tepki gösterdiği kaydedildi.

Videoyu “başarısız” bulan Erdoğan’ın, yayımlanmasından kısa bir süre sonra parti yönetimine “Kaldırın” talimatı verdiği ifade edildi.Erdoğan’ı, animasyonda en fazla kızdıran bölümün ise “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde iksiri içtikten sonra ‘128 milyar dolar nerede’ sorusunu tekrar tekrar sorması ve videoda akılda kalan tek kısmın ‘Kılıçdaroğlu’nun sorularının’ olması” gösterildi.

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