AKP'nin Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’nden 'part time çalışma' çıktı

İktidar yüzde 25’i aşan genç işsizliğini düşürebilmek için yayımlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’nden (UGİS) “kısmi zamanlı-yarı zamanlı çalışma” çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’ni (2021-2023) yayımladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; esnek çalışma biçimleri ile ilgili çalışma yapılmasını öngören stratejide temel hedefler şöyle:

- 2020 itibarıyla yüzde 25.3 olan genç işsizlik oranı 2023 itibarıyla yüzde 17.8 düzeylerine indirilecek.

- 2020 itibarıyla yüzde 39.1 olan genç işgücüne katılma oranı 2023 itibarıyla yüzde 46 düzeyine yükseltilecek.

- 2020 itibarıyla yüzde 28.3 olan ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 20 düzeyine düşürülecek.

Strateji kapsamındaki eylem planına göre, “kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izin hakkı ve kıdem tazminatı ile ilgili çalışmalar yapılacağı” belirtiliyor.

Bu hedef doğrultusunda ne yapılacağı şöyle açıklanıyor:

“Kısmi süreli çalışanlara özgü açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, ilgili hususlardaki hak etme koşullarının sağlanmasına bakılmaktadır. Konu ile ilgili yerleşik yargı kararları da uygulamalara ışık tutmaktadır. Bu kapsamda, kısmi süreli çalışmanın tercih edilmesi amacıyla mevcut uygulamalar ile ilgili bir çalışma yapılacaktır.”

Bu çalışmanın meslek-sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar ile yapılacağı belirtiliyor.