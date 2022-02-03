AKP'nin teklifi kabul edildi; TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak

TBMM Genel Kurulu, AKP tarafından verilen ve kabul edilen öneriyle gelecek hafta çalışmama kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti'nin "Tarımsal üretim", HDP'nin "İran'dan gelen doğal gaz hattındaki teknik arıza" ve CHP'nin "Enerji fiyatlarındaki artış" ile AKP’nin “TBMM çalışma saatlerinin yeniden belirlenmesi” konulu grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İyi Parti, HDP ve CHP’nin önerileri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP’nin TBMM çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre; Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine alındı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nun 8-9-10 Şubat’ta çalışmaması kararı alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.