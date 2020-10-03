AKP’nin kurucularından, eski bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) için TBMM'de tören düzenlendi.

AKP'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükûmetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Zeki Ergezen, kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM eski Başkanı AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.



TBMM'de düzenlenen törenin ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis eski Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, eski bakan ve milletvekilleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zeki Ergezen’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine götürüldü.

TIKLAYIN - AKP’nin kurucularından, eski bakan Zeki Ergezen yaşamını yitirdi

Ergezen kimdir?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, AKP Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.