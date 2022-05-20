AKP'nin kalesinde Binali Yıldırım'a tepki: Vallahi millet perişan

20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir kişi AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, “Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'nin 18 uygulamasından dolayı mağdur olduklarını yurttaşlar Binali Yıldırım'a dert yandı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaş Binali Yıldırım'a, “Başkanım ekonomi ekonomi…Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” siteminde bulundu.

AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'nin uyguladığı 18 uygulamasına tepki gösteren başka bir yurttaş ise “Bin lira maaşla biz ödeyemeyiz. Bu arsaları da ödeyemeyiz. O zaman belediye gelecek elimizden alacak” ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım ise yurttaşa, "Merak etme bunlar çözülür” yanıtını verdi.