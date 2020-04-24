"AKP'nin ithalat politikası işe yaramadı, kıyma 70 TL oldu"

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, geçen hafta 10 bin hayvanın bulunduğu geminin İskenderun Limanı'na getirildiğini hatırlatan Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"AKP'nin sürekli başvurduğu ithalata dayalı süreç böyle devam ederse Türkiye'de hayvancılık ciddi anlamda geri dönülemez sorunlar yaşayacaktır. Besici desteklenmeyip, girdi maliyetleri düşürülmedikçe hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretim mümkün görülmemektedir. İthalat nedeniyle Türkiye'deki çiftçiler mağdur durumdadır. Çiftçiler o kadar zor durumdalar ki, hayvan beslemek istiyorlar fakat küresel firmalarla karşı karşıyalar.”

26 Ekim 2019'dan itibaren Türkiye'ye 100 binin üzerinde besilik hayvan girişi oldu

Besilik sığır ithalatının yapılmayacağının duyurulmasına rağmen 26 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye'ye çeşitli ülkelerden 100 binin üzerinde besilik hayvan girişi olduğunu söyleyen Okan Gaytancıoğlu, buradan da bir rant elde edildiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, “Yandaşların tamamen rant peşine düşmesi aslında Türkiye hayvancılığının getirildiği olumsuz bir durumdur” dedi.