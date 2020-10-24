"AKP İstanbul örgütüne operasyon: 22 ilçe başkanı görevden alındı"

AKP İstanbul il örgütünde 39 ilçe başkanından 22'sinin görevden alındığı belirtildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" diye belirtti.
AKP Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de Facebook hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurdu. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı’na aday olmayacağım. ‘Makamlar geçicidir, baki olan davadır’ şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda, AK Parti’mize hizmet etmeye devam edeceğim.”