AKP'nin içinden isimler, Britanya basınına anlattı: Her şey kötüye gidiyor; kimse Erdoğan'a gerçeği söylemiyor

T24 Dış Haberler

Britanyalı Financial Times gazetesinde, "Zayıf Türkiye ekonomisi Erdoğan'ı devirecek mi?" başlıklı bir makale yayımlandı.

FT'nin Türkiye muhabiri Laura Pitel, muhalefetin giderek seçimleri kazanacağına inandığına ve anketlerin de benzer sonuçlar verdiğine dikkat çekerken, "Çevresi dalkavuklarla çevrili ve sağlığı hakkında söylentiler dolaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rota değiştir diyenleri dinlemiyor veya dinleyemiyor" yazdı.

Haber için FT'ye konuşan AKP'den bir isim, parti içinden bir ismin Erdoğan'ın yüzüne ekonominin durumundan halkın mutsuz olduğunu dile getirdiğini; Cumhurbaşkanı'nın da sinirlenerek, "Yalan söylüyorsun. Ben sokağı senden daha iyi bilirim" dediğini aktardı.

Kaynak, "Erdoğan parti ve hükümetteki bazı insanların problemleri abarttığına ikna olmuş durumda" dedi.

Geçmişte AKP'den bakanlık yaptığı belirtilen ancak ismi paylaşılmayan bir başka kişi de, "İç politika, dış politika, ekonomi. Her şey kötüden daha da kötüye gidiyor. Hala işleri değiştirmek için bir şans var. Bunu tek bir kişi yapabilir" değerlendirmesinde bulundu. Bu eski bakanın AKP'nin gittiği yoldan memnun olmadığı, ancak hala partinin içinde olduğu ifade edildi.

Bir hükümet kaynağı da konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanı çevresinde güçlü insanlar olmasını sevmiyor. Herkes bunu biliyor. Bu yüzden kimse gerçekleri söylemek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Pitel'e gündemi yorumlayan Avrupalı bir diplomat da muhalefetteki olumlu hava ile ilgili olarak, "Hayal görüyorlar. Aklınıza görevi bırakıp giden kaç otokrat geliyor?" diye sordu.