AKP’nin hazırladığı seçim kanunları ile ilgili çalışma Erdoğan’a sunuldu; "İttifaklara sınırlama getirilmek isteniyor"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP’nin Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Siyasi Partiler Yasası (SPY) ile seçim yasaları çalışmasında üstü kapalı “ittifaklara yönelik sınırlama öngörülüyor.”

Daha önce seçim barajının yüzde 7 olması konusunda uzlaşan AKP ve MHP’de, “barajın yüzde 7 ya da yüzde 5’e düşürülmesi durumunda, milletvekilliği seçimlerinde siyasi partiler arası ittifaklara gerek duymayabileceği” belirtiliyor.

Millet İttifakı bileşenleri içinde yer alan Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti gibi partilerin de seçim döneminde hedefini “yüzde 7’de tutup parlamentoya tek başına girmek isteyebileceği, hatta bu düzenlemenin yüzde 10 barajını aşabileceğine inanan İYİ Parti’nin de elini rahatlatabileceği” savunuluyor. Bu öneri kulislerde, “AKP, ittifaklara sınırlama getirmek istiyor” şeklinde değerlendirilirken, söz konusu düzenlemeye “MHP’nin de sıcak bakabileceği” ifade ediliyor.

AKP’nin hazırladığı çalışmada da “milletvekillerinin bir diğer partiye katılmasına yönelik bir sınırlama yer alıyor. Buna göre, “bir milletvekili seçimlerden hemen sonra partisinden istifa edemeyecek.” Söz konusu milletvekilleri başka bir partiye de katılamayacak ve parlamento faaliyetlerini “bağımsız milletvekili” olarak sürdürecek.